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Петербуржца взяли под стражу из-за публикации интимных фото экс-жены
Сегодня, 19:07
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IRINA_CHALKINA

Петербуржца взяли под стражу из-за публикации интимных фото экс-жены

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Мстительный мужчина распространял фотографии в соцсетях.

В петербурге задержали мужчину, который публиковал в соцсетях пикантные фотографии бывшей жены. Об этом информирует пресс-служба вневедомственной охраны города и области.

Как оказалось, 32-летняя петербурженка с ужасом обнаружила в общем доступе свои интимные фотографии. Впоследствии выяснилось, что публикует их бывший супруг. Женщина написала на мстительного петербуржца заявление в полиции. 

В итоге сотрудники ведомства и участковый задержали обидчика в его же квартире. В данный момент горожанин пребывает в 81 отделе полиции.

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Фото:pixabay

Теги: вневедомственная охрана города и области, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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