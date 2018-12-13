Специалисты назвали шесть опасных кулинарных привычек

Во-первых, хозяйкам нельзя пробовать еду, которая еще не готова.В такой пище содержатся бактерии - переносчики опасных инфекций.

Есть 6 безобидных кулинарных привычек, которые могут привести к печальным последствиям. Об этом сообщает издание "Planet.Today".

Во-первых, хозяйкам нельзя пробовать еду, которая еще не готова. В такой пище содержатся бактерии - переносчики опасных инфекций. Не стоит также есть сырое тесто – оно может стать переносчиком сальмонеллы из яиц или кишечную палочку из муки. Нужно внимательно следить за сроком годности еды: нельзя делать выводы о ее пригодности по внешнему виду и запаху. Просроченные продукты могут спровоцировать отравление.

Специалисты не рекомендуют использовать одну разделочную доску для всех продуктов. После мытья на ней остаются невидимые глазу бактерии. Уже готовую пищу следует помещать в холодильник - это поможет уберечь ее от скисания.