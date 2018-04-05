Всемирный конгресс шеф-поваров 2020: Петербург сделают кулинарной столицей

В Петербурге впервые пройдет Всемирный конгресс-шеф поваров, который соберет участников из 150 стран.

В Санкт-Петербурге в 2020 году состоится Всемирный конгресс шеф-поваров. Такое мероприятие впервые пройдет в Северной столице, сообщает управляющий директор Всемирной ассоциации сообществ шеф-поваров Рагнар Фридрикссен.

Планируется, что Всемирный конгресс соберет порядка 2000 делегатов со всего мира. Самый первый конгресс состоялся в 1928 году, а в 2020 крупное мероприятие проведут в Санкт-Петербурге.

Фридрикссен намерен сделать из Петербурга не только культурную столицу, но и кулинарную.

Ведь все знают, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Я первый раз в Петербурге. Но в Москве, я заметил, что очень много блюд из корнеплодов, которые подвергаются длительной обрободке. В этом что-то есть. Это важно и этим нужно гордится. Не думайте, что это что-то простое. Если говорить о еде в России, то она имеет душу. Директор Всемирной ассоциации сообществ шеф-поваров Рагнар Фридрикссен

Отмечается, что масштабное мероприятие собирает до 3000 участников.

Видео: Piter.tv