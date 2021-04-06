Петербург официально стал кулинарной столицей РФ

Роспатент почти год проверял заявку.

Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) признала Санкт-Петербург кулинарной столицей России. Об этом сообщил первый заместитель председателя Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга, руководитель проекта "Петербургская кухня" Сергей Марков на официальном открытии III Кубка губернатора "Лучший шеф-повар петербургской кухни", стало известно "Петербургскому дневнику".

Роспатент почти год проверял заявку и выдал сертификат о том, что Петербург, действительно, является кулинарной столицей России.

Заместитель председателя Комитета по внешним связям заверил, что город на Неве как ни один другой город достоин звания кулинарной столицы.

При этом, в начале этого года стало известно, что Петербургу не хватает молодых поваров.

Фото: Петербургский дневник (Александр Глуз)