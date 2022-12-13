Стало известно, что Петербургу не хватает молодых поваров

Как рассказал совладелец одной из сетей кафе Кирилл Журавлев, он поддерживает идею обучения даже если повар, набрав нужных навыков, уйдет в другое заведение.

Стало известно, что в Петербурге не хватает молодых специалистов в сфере обслуживания – поваров, кондитеров, официантов. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Как рассказал совладелец одной из сетей кафе Кирилл Журавлев, он поддерживает идею обучения даже если повар, набрав нужных навыков, уйдет в другое заведение. "Если мы обучим сотрудников, и они уйдут, это не так страшно, как если мы не обучим, и они останутся", - добавил Журавлев.

Иногда шефов вообще просто переманивают на телевидение, так что они потом и не готовят нигде больше, кроме как в эфире. Как пишет издание, хорошие шеф-повара, да и официанты с большими чаевыми зарабатывают в месяц около 100 тысяч рублей, но людей все равно недостает, сетуют игроки ресторанного бизнеса.

Ранее петербуржцы готовы потратить на свадьбу до 300 тыс. рублей. Больше половины горожан считают, что торжество лучше всего устраивать летом.

Фото: piter.tv