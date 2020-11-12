Петербург и Севастополь впервые соединит прямой автобусный маршрут

Санкт-Петербург и Севастополь впервые свяжет прямой автобусный маршрут. Как сообщили в пресс-службе Смольного, старт движения запланирован на 29 марта — первый рейс отправится с автовокзала Северной столицы уже в это воскресенье.

Губернатор Александр Беглов отметил, что между городами-героями и побратимами уже налажено морское и железнодорожное сообщение, а запуск автобусного маршрута станет знаковым событием, которое еще больше укрепит их связь. Время в пути составит порядка 40 часов. В дальнейшем рейсы будут выполняться ежедневно.

Для пассажиров подготовлены современные автобусы большой вместимости. Транспорт оснащен откидными креслами, системами климат-контроля, USB-разъемами для зарядки гаджетов, а также мультимедийным оборудованием с телевизорами.

Глава города подчеркнул, что значимость маршрута определяется не только конечными пунктами. Путь следования пролегает через несколько крупных городов, среди которых Москва, Луганск, Донецк, Мариуполь и Симферополь. Это расширяет географию пассажирских перевозок из Петербурга и повышает транспортную доступность южных регионов, что особенно актуально в преддверии летнего отпускного сезона.

Беглов также напомнил о недавнем подписании соглашения о сотрудничестве между Михайловским театром Северной столицы и Севастопольским театром оперы и балета, художественным руководителем которых является народный артист России Ильдар Абдразаков. По словам губернатора, такие братские связи будут и дальше укреплять союз двух городов.

Фото: Telegram / Начальник транспортного цеха