В ГД внесут проект о запрете приготовления кулинарной продукции в магазинах

Поправки могут затронуть федеральный закон "О торговле".

Депутаты Государственной думы от фракции "Справедливая Россия" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается запретить приготовление и фасовки кулинарной продукции в магазинах. Также парламентарии из нижней палаты хотят запретить реализацию товаров с истекающим сроком годности (менее 24 часов) и ограничить торговую наценку в 15 процентов на нее. Текст соответствующего документа по СМИ распространила пресс-служба политиков. Автором предложения указан лидер движения Сергей Миронов. В комментарии журналистам информационного агентства "РИА Новости" законодатель уточнил, что поправки в федеральный закон "О торговле" нацелены на решение многих вопросов. В частности, государство может обязать торговые точки указывать на ценниках товаров их себестоимость. Таким образом депутаты видят решение проблемы, связанной с необоснованным и спекулятивным завышением стоимости.

Законопроект предусматривает запрет на приготовление готовой еды (кулинарной продукции) в торговых объектах. Кроме того, законопроект устанавливает запрет на реализацию продовольственных товаров с оставшимся сроком годности менее двадцати четырех часов. пояснительная записка

