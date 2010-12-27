Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
Суд отпустил cовладельца "Юлмарта" под залог в 25 млн рублей
Сегодня, 18:26
0
Rybka123
604

Суд отпустил cовладельца "Юлмарта" под залог в 25 млн рублей

0
 
 

Дмитрий Косыгин обвиняется в в мошенничестве в сфере кредитования.

Смольнинский районный суд отпустил из под домашнего ареста совладельца "Юлмарта" Дмитрия Костыгина. Сумма залога составила 25 миллионов рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. 

Напомним, что фигурант обвиняется в мошенничестве в сфере кредитования. Истцом выступает "Сбербанк", заявивший о присвоении Костыгиным взятого в банке кредита на миллион рублей. Позднее по иску другого банка – ВТБ, были арестованы кипрский активы бизнесмена. 

Ранее на Piter.TVНПО "Стигмаш" отсудило у подрядчика 2,5 миллиона за строительство объектов Министерства обороны
Фото: Piter.tv

Теги: дмитрий косыгин , юлмарт
Категории: Лента новостей Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

5