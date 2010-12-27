Суд отпустил cовладельца "Юлмарта" под залог в 25 млн рублей

Дмитрий Косыгин обвиняется в в мошенничестве в сфере кредитования.

Смольнинский районный суд отпустил из под домашнего ареста совладельца "Юлмарта" Дмитрия Костыгина. Сумма залога составила 25 миллионов рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Напомним, что фигурант обвиняется в мошенничестве в сфере кредитования. Истцом выступает "Сбербанк", заявивший о присвоении Костыгиным взятого в банке кредита на миллион рублей. Позднее по иску другого банка – ВТБ, были арестованы кипрский активы бизнесмена.



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