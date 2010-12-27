НПО "Стигмаш" отсудило у подрядчика 2,5 миллиона за строительство объектов Министерства обороны

ООО "РСК ИнтерСпецСтрой" получило контракт от госведомства. В сентябре 2013 года компания заключила контракт с "НПО Стигмаш", согласно которому вторая организация стала субподрядчиком проекта.

"НПО Стигмаш" отсудило у "РСК ИнтерСпецСтрой" 2,5 миллиона за строительство объектов для Министерства обороны. Об этом сообщили в пресс-службе Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленобласти.

ООО "РСК ИнтерСпецСтрой" получило контракт от Министерства обороны. В сентябре 2013 года компания заключила контракт с "НПО Стигмаш", согласно которому вторая организация стала субподрядчиком проекта. "Стигмаш" согласилась сделать капитальный ремонт объекта Минобра и полностью подготовить его к пользованию.

ООО "НПО Стигмаш" произвел согласованные сторонами работы. Это подтверждается подписанным сторонами актом о приемке выполненных работ от 10.01.2017 № 1 на сумму 2 557 124 рублей и итоговым актом приемки выполненных работ. Пресс-служба Арбитражного суда по Петербургу и Ленобласти.

Подрядчик условия договора выполнять отказался, даже после письменной претензии "Стигмаша". Тогда субподрядчик подал в суд, требуя погашения задолженности.

Факт выполнения истцом работ по договору и наличие у ответчика задолженности по их оплате в размере 2 557 124 рублей подтверждаются материалами дела, в том числе подписанным актом сверки взаимных расчетов по состоянию на 31.01.2017 и ответчиком не опровергнуты. Пресс-служба Арбитражного суда по Петербургу и Ленобласти.

ООО "РСК ИнтерСпецСтрой" ссылалось на то, что объявило себя банкротом в феврале 2017 года. Однако ответчик не представил бумаг, доказывающих оплаты работ в полном объеме.

Довод ответчика о необходимости уменьшения суммы долга, подлежащей взысканию с ответчика на сумму неустойки подлежащей удержанию за просрочку выполнения работ истцом, также подлежит отклонению - об удержании ответчиком заявлено лишь в отзыве после начала судебного процесса, встречные исковые требования в рамках настоящего дела, ответчиком не заявлены. Пресс-служба Арбитражного суда по Петербургу и Ленобласти.

В результате суд взыскал с "РСК Интерспецстрой" в пользу "Стигмаша" 2 557 124 рублей долга и 35 786 рублей расходов по уплате госпошлины.

Ранее сообщалось, что суд продлил арест бывшего вице-губернатора Петербурга Марата Оганесяна.

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