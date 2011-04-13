"Петербургский метрополитен" получил премию за вклад в развитие транспортной инфраструктуры

Торжественная церемония вручения премий ЭКГ-рейтинга, представляющего национальную систему оценки корпоративной репутации, состоялась ходе Петербургского международного экономического форума.

В ходе Петербургского международного экономического форума состоялась торжественная церемония вручения премий ЭКГ-рейтинга, представляющего национальную систему оценки корпоративной репутации, говорится в сообщении пресс-службы петербургского комитета по транспорту.

"Петербургский метрополитен" стал обладателем премии "За вклад в достижение национальных целей", которую лично вручил полномочному представительству президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев.

Награда была присвоена предприятию за значительные успехи в развитии городской транспортной сети, реализацию экологичных проектов и активное участие в социальных программах.

Ранее мы сообщили о том, что "АвтоВАЗ" представил свой первый кроссовер Lada Azimut на ПМЭФ.

Фото: Telegram / Начальник транспортного цеха