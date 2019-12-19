Кот Ахилл станет оракулом Евро-2020

Сейчас животное занимается социальной деятельностью.

Эрмитажный кот Ахилл вновь станет предсказателем. В этот раз на чемпионате Европы по футболу 2020. Об этом "78.ru" рассказала основатель "Республики кошек" Анна Кондратьева.

На данный момент оракул активно занимается социальной деятельностью: благотворительностью, посещением детских домов и хосписов. Стресс кот снимает при помощи угощений, поэтому, по словам Кондратьевой, он совсем не нервничает перед подобными выездами.

Напомним, "карьера" белоснежного животного в роли предсказателя началась на чемпионате мира по футболу в 2020 году.

В ноябре в качестве гостя Ахилл посетил Петербургский международный культурный форум.

Фото: instagram.com/achillcat/