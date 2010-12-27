В Петербурге отложили запуск автобусного маршрута №193 из-за жалобы в ФАС

По мнению компании-заявителя, в конкурсе на обслуживание нового маршрута были допущены ошибки.

В среду, 14 августа, в Петербурге не запустили автобусный маршрут №193. Его открытие отложили на неопределенный срок из-за жалобы ООО "Транспортная областная компания" (ТОК). Маленькая компания-перевозчик в последний день подвергла сомнению победу СПб ГУП "Пассажиравтотранс" в конкурсе на обслуживание нового маршрута. Об этом сообщила пресс-служба СПб ГКУ "Организатор перевозок".

ТОК обратилась с жалобой в Федеральную антимонопольную службу России. По мнению представителей компании, в работе электронной торговой площадки были допущены ошибки. Из-за этого открытие нового маршрута пришлось приостановить.

При этом, такое происходит не в первый раз: ТОК уже подавала подобные жалобы в последний день приема маршрутов. Также в июне 2019 года компания не стала подписывать контракт на обслуживание маршрута №115-Б, хотя и выиграла конкурс. Тогда перевозчик также сослался на сбой в работе электронной торговой площадки, а маршрут так и не открыли.

Представители СПб ГКУ "Организатор перевозок" принесли извинения перед жителями ЖК "Цветной город" и пообещали обязательно открыть автобусный маршрут №193, но позже. Кроме того, организация планирует внести ТОК в реестр неблагонадежных поставщиков.

Представители компании "ТОК", преследуя своими действиями коммерческие, а может, и политические цели накануне выборов в Санкт-Петербурге, лишают жителей города комфортных социальных маршрутов. СПб ГКУ "Организатор перевозок" подготовило обращение в ФАС о внесении ООО "ТОК" в Реестр неблагонадежных поставщиков, чтобы в дальнейшем отсечь данную компанию от участия в конкурсах на обслуживание городских и пригородных маршрутов. Пресс-служба СПб ГКУ "Организатор перевозок"

Напомним, что после открытия автобусный маршрут №193 будет следовать от конечной остановки "Проспект Культуры" по Суздальскому проспекту, улице Демьяна Бедного, Тимуровской улице, улице Ушинского, проспекту Просвещения до станции метро "Гражданский проспект", далее по улице Руставели, Токсовской улице, Муринской дороге, Васнецовскому проспекту до конечной остановки "Челябинская улица, 159".

Ранее Piter.TV сообщал о том, что несовершеннолетний водитель каршеринга устроил ДТП в центре Петербурга.

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