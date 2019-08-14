Несовершеннолетний водитель каршеринга устроил ДТП в центре Петербурга

Из-за аварии на Лиговском проспекте образовалась пробка.

Днем 14 августа на Лиговском проспекте рядом с Кузнечным переулком произошло ДТП. Мобильный корреспондент Piter.TV заснял место аварии.

Одним из участников происшествия стал каршеринговый автомобиль. По словам очевидцев, именно он стал виновником ДТП, когда решил проехать на запрещающий сигнал светофора. Корреспондент Piter.TV сообщил, что за рулем находился несовершеннолетний. Он пытался сбежать с места аварии, однако молодого человека удалось поймать. О пострадавших не сообщается.

Автомобили перегородили дорогу, на Лиговском проспекте образовалась серьезная пробка. Для движения не осталось свободных полос. На место прибыли сотрудники экстренных служб.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в ДТП в селе Ушаки погибла 67-летняя женщина.

Видео: Piter.TV