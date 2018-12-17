В ДТП в селе Ушаки погибла 67-летняя женщина

Выяснилось, что аварию спровоцировала автоледи за рулем "Skoda Kodiaq".

Стало известно, что ДТП на Московском шоссе в селе Ушаки спровоцировала 42-летняя женщина за рулем "Skoda Kodiaq". Она проигнорировала запрет выезда на встречную полосу и задела "Hyundai i20", после чего улетела в лобовое столкновение с "Peugeot Expert". Об этом сообщил отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

В результате столкновения в "Skoda Kodiaq" погибла 67-летняя пассажирка, а девятилетний мальчик получил травмы средней степени тяжести. Другие участники ДТП также получили ранения, но от госпитализации отказались.

Известно, что за рулем "Hyundai i20" был 27-летний молодой человек, а "Peugeot Expert" управлял 59-летний мужчина.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что 4 августа около 9:30 в селе Ушаки столкнулись автомобили. Из-за этого на Московском шоссе образовалась серьезная пробка.

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