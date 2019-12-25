В Петербурге кадровик полиции получила 2 млн рублей за "мертвые души"

Хищения бюджетных средств происходили в кадровом подразделении в период с января 2017 по июнь 2020 года.

Сотрудники собственной безопасности петербургского главка МВД нашли "мертвые души" в полиции Кировского района. Фиктивным сотрудникам было выплачено более 2 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Хищения бюджетных средств происходили в кадровом подразделении в период с января 2017 по июнь 2020 года. С 2017 года в штате отдела по работе с личным составом Кировского УМВД числятся два инспектора, которые фактически не работают.Кадровик отдела имела доступ к зарплатным картам, сняла эти деньги и распорядилась в личных целях.

Было возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество". В среду, 7 октября, оперативники управления собственной безопасности задержали помощника начальника Кировского УМВД и доставили его в следственные органы для проведения процессуальных действий. Проводится служебная проверка.

Мошенница похитила у инженера из Петербурга 6 млн рублей.

Фото: Piter.TV