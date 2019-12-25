В Петербурге до 29 ноября запретили работу кафе и ресторанов по ночам

Также будут закрыты детские игровые комнаты площадью более 50 квадратных метров в ресторанах и торговых центрах.

Губернатор Петербурга Александр Беглов внес изменения в постановление городского правительства о мерах по противодействию распространению коронавируса.

Согласно документу, будут закрыты детские игровые комнаты площадью более 50 м2 в ресторанах и торговых центрах. До 29 ноября по ночам запрещено работать барам, ресторанам, за исключением тех, которые работают на АЗС, вокзалах и аэропортах. Также запрещается и досугово-развлекательная деятельность в барах, ресторанах и кафе.

Всем организациям и индивидуальным необходимо получить уникальный QR-код, подтверждающий соответствие деятельности организации или индивидуального предпринимателя требованиям такого стандарта. Смольный

Это касается предпринимателей, которые ранее уже получили такой код и тех, кто его не получал.

Также в постановлении говорится о том, что находится во всех видах общественного транспорта без СИЗ запрещено. Перевозчики имеют право не пускать таких пассажиров в транспорт.

Работодателям рекомендовали перевести на дистанционный режим максимально возможное количество работников и воздержаться от торжественных досуговых мероприятий. Также работодатель должен подать информацию о номерах телефона работников старше 65 лет, которых не могут перевести на удаленную работу. Также нужно объяснить, почему это невозможно.

С 26 октября пассажиров без масок не будут пускать в такси в Петербурге.

Фото: Piter.tv