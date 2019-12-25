С 26 октября пассажиров без масок не будут пускать в такси в Петербурге

Такое поручение перевозчикам дали в Смольном.

С 26 октября комитет по транспорту Петербурга увеличивает количество рейдов в общественном транспорте, в том числе в такси. Пассажиров предупреждают, что без гигиенической маски и перчаток в него могут не пустить.

Водители и кондукторы автобусов, трамваев, троллейбусов и такси также обязаны носить средства индивидуальной защиты. Таксист может быть без маски в том случае, если он едет один, но дезинфицирует салон. Сейчас Комитет совместно с Юридическим комитетом ведет работу по внесению изменений в нормативные документы, в которых бы уточнялись правила использования СИЗ. Кроме того, "Северо-Западной пригородной пассажирской компании" поручили обеспечить продажу масок в железнодорожных кассах.

Отмечается, что за последнюю неделю пассажиропоток по сравнению с прошлой неделей снизился на 0,7%. Он составляет 77% от показателя за аналогичный период в 2019.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербургские власти по требованию УФАС вернули сокращенные из-за ковида маршрутки.

Фото: Piter.TV