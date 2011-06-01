Петербург опередил собственные рекордные темпы промышленных инвестиций

Губернатор Северной столицы Александр Беглов отметил, что, выполняя поручение президента, городская администрация в 2023 году обеспечила опережение городом собственных рекордных темпов промышленных инвестиций 2021 года.

На прямой линии и большой пресс-конференции "Итоги года с Владимиром Путиным" президент заявил, что будущее России – финансово-экономический и технологический суверенитет.

Губернатор Северной столицы Александр Беглов отметил, что, выполняя поручение президента, городская администрация в 2023 году обеспечила опережение городом собственных рекордных темпов промышленных инвестиций 2021 года. По результатам 2023 года объем инвестиций в основной капитал будет рекордным и превысит 1 триллион рублей. Доходы бюджета Петербурга по итогам 11 месяцев также превысили 1 триллион рублей.

В Петербурге за последние два года количество крупных и средних производственных предприятий выросло с 700 до 850. Также действуют 25 тысяч малых производств.

Общий объем инвестиций в коммерческую недвижимость Петербурга в 2023 году может составить 160-180 млрд рублей.

Фото: Piter.tv