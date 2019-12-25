"Первая мебельная фабрика" проиграла суд с петербургским УФАС

Предприятие направило антимонопольщикам жалобу, сообщив о незаконном использовании товарного знака конкурентов "Первый мебельный"

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти отклонил иск предприятия "Первая Мебельная Фабрика" к городскому УФАС. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Фабрика направила жалобу в ФАС, сообщив о незаконном использовании товарного знака конкурентов "Первый мебельный". В ответ на заявление атимонопольщики направили отказ, не увидев каких-либо противоречий: установлено, что товарные знаки организаций, о которых шла речь, представлены в разных цветовых сочетаниях, а товарные знаки у конкурентов не совпадают.

Также в ФАС подчеркнули, что словосочетание "первая мебельная" не является охраняемым элементом, как товарный знак "Первый мебельный". То есть, нарушений антимонопольного законодательства обнаружено не было.

Ранее мы сообщили о том, что УФАС Петербурга приостановило конкурс на строительство здания Северо-Западной таможни.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)