УФАС Петербурга приостановило конкурс на строительство здания Северо-Западной таможни

Всего в конкурсе приняли участие две компании. Они претендовали на контракт, начальная цена которого почти достигла 2 млрд рублей.

УФАС по Петербургу приостановило подведение итогов тендера на возведение нового здания для Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ). Об этом пишет РБК Петербург.

Всего в конкурсе приняли участие две компании. Они претендовали на контракт, начальная цена которого почти достигла 2 млрд рублей. В результате победу одержало ООО "Строительная компания Парголово", однако скоро на победителя поступила жалоба антимонопольщикам от конкурента (ООО "Новый город"). Её рассмотрят в четверг, 2 ноября.

Добавим, что новое здание СЗТУ намерены построить на улице Савушкина не позже 2026 года.

Ранее мы сообщили о том, что арбитражный суд встал на сторону "Возрождения" в споре о контракте на Цимбалинский путепровод.

Фото: Piter.TV