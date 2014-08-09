Арбитражный суд встал на сторону "Возрождения" в споре о контракте на Цимбалинский путепровод

Этим летом "Возрождение" стало победителем тендера на реконструкцию переправы. Начальная цена контракта составляла 9 млн рублей: затем в ФАС поступило две жалобы подряд, из-за которого определение подрядчика было отменено.

Арбитражный суд Москвы поддержал петербургского подрядчика "Возрождение" в праве на выполнение контракта на реконструкцию Цимбалинского путепровода, которого компанию лишили после жалоб в ФАС. Об этом свидетельствует информация картотеки арбитражных судов.

Напомним, что этим летом "Возрождение" стало победителем тендера на реконструкцию переправы. Начальная цена контракта составляла 9 млн рублей: затем в ФАС поступило две жалобы подряд, из-за которого определение подрядчика было отменено. Компания не согласилась с таким положением дел и обжаловала решение. Примечательно, что второй претендент на тендер, "ДСК Автобан", тоже стал жертвой жалобщиков и не получил контракт. В итоге конкурс объявили в третий раз.

Представители комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) указывают, что со стороны заказчика не наблюдалось нарушений в процессе организации конкурса. В конкурсную документацию внесли изменения в связи с переносом сроком работ.

Ранее суд отклонил 11 исков Минобороны почти на 300 млн рублей к петербургской компании.

Фото: Правительство Петербурга