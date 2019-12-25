Суд отклонил 11 исков Минобороны почти на 300 млн рублей к петербургской компании

Разбирательства начались из-за заключённого сторонами 10 лет назад контракта.

Арбитражный суд Москвы рассмотрел 11 исков Минобороны РФ к петербургскому Центральному конструкторскому бюро морской техники (ЦКБ) "Рубин". Судя по данным портала "Электронное правосудие", общая сумма претензий военного ведомства достигла почти 300 млн рублей, однако суд встал на сторону ответчика.

Разбирательства начались из-за заключённого сторонами 10 лет назад контракта на 967,7 млн рублей: в 2017 году договор был расторгнут. В Минобороны настаивают на выплате со стороны ЦКБ неустойки и компенсации пользования коммерческим кредитом.

В итоге истцу отказали в связи с тем, что между расторжением контракта и обращением в суд стоит значительный промежуток в 6 лет.

Ранее мы сообщили о том, что АО "Лужский мясокомбинат" Ленобласти признано банкротом и выставлено на торги.

Фото: ckb-rubin.ru