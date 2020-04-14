АО "Лужский мясокомбинат" Ленобласти признано банкротом и выставлено на торги

Общая сумма исковых требования составила 1,9 млрд рублей.

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти признал АО "Лужский мясокомбинат" банкротом, что следует из опубликованного решения.

Общая сумма исковых требования составила 1,9 млрд рублей. Конкурсное производство планируют открыть на полгода, отчет по нему назначили на 6 марта 2024 года.

Напомним, что еще весной на предприятии была введена процедура наблюдения из-за долгов. Тогда кредиторы требовали 1,5 млрд рублей.

Ранее мы сообщали о том, что крупнейший рыбокомбинат в Петербурге признали банкротом.

Фото: Piter.TV