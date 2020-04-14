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АО "Лужский мясокомбинат" Ленобласти признано банкротом и выставлено на торги
Сегодня, 18:43
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АО "Лужский мясокомбинат" Ленобласти признано банкротом и выставлено на торги

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Общая сумма исковых требования составила 1,9 млрд рублей.

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти признал АО "Лужский мясокомбинат" банкротом, что следует из опубликованного решения.

Общая сумма исковых требования составила 1,9 млрд рублей. Конкурсное производство планируют открыть на полгода, отчет по нему назначили на 6 марта 2024 года. 

Напомним, что еще весной на предприятии была введена процедура наблюдения из-за долгов. Тогда кредиторы требовали 1,5 млрд рублей. 

Ранее мы сообщали о том, что крупнейший рыбокомбинат в Петербурге признали банкротом.

Фото: Piter.TV

Теги: банкротсво, лужский мясокомбинат
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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