На "Лужском мясокомбинате" ввели наблюдение из-за долгов

Предприятие задолжало 1,5 млрд рублей по кредитам, налогам и зарплате.

По решению Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти, в АО "Лужский мясокомбинат" была введена процедура наблюдения в связи с долгами предприятия Об этом пишет "Деловой Петербург".

Всего комбинат задолжал 1,5 млрд рублей по кредитам, налогам и зарплате. В качестве временного управляющего была назначена представительница саморегулируемой организации "Северная столица" Татьяна Педченко. Она подала заявление ещё в начале года.

АО "Лужский мясокомбинат" был основан в начале 1990-х годов на базе государственного предприятия. Он состоял в производственной цепочке животноводческого комплекса "Рассвет" вместе с Лужским комбикормовым заводом. На данный момент все перечисленные компании уже признаны банкротами. Кроме того, в 2009 году "Рассвет" вместе с другими комбинатами перешёл за долги Россельхозбанку. Производство там не ведётся с 2014 года.

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