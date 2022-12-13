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В Ленобласти рассматривают новый формат проведения акции "Бессмертный полк"
Сегодня, 10:59
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В Ленобласти рассматривают новый формат проведения акции "Бессмертный полк"

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Планируется, что мероприятие пройдёт без шествия в городах воинской славы.

В 2023 году в Ленобласти не будут отменять акцию "Бессмертный полк", однако она пройдёт в новом уникальном формате без шествия. Об этом в интервью ТАСС сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Обновлённая концепция акции находится в стадии проработки. Планируется, что она пройдёт в городах воинской славы. Там состоятся усечённые мини-парады, в ходе которых все желающие смогут встать вдоль улиц с портретами своих родственников. Таким образом, действие будет происходить в статике, подчеркнул Дрозденко.

 Напомним, что статус городов воинской славы в Ленобласти носят Гатчина, Выборг, Луга и Тихвин. 

 Ранее мы сообщили о том, что сопровождающие ветеранов получат бесплатный проезд на электричках на майских праздниках в Ленобласти.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)

Теги: бессмертный полк, ленинградская область
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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