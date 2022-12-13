В Ленобласти рассматривают новый формат проведения акции "Бессмертный полк"

Планируется, что мероприятие пройдёт без шествия в городах воинской славы.

В 2023 году в Ленобласти не будут отменять акцию "Бессмертный полк", однако она пройдёт в новом уникальном формате без шествия. Об этом в интервью ТАСС сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Обновлённая концепция акции находится в стадии проработки. Планируется, что она пройдёт в городах воинской славы. Там состоятся усечённые мини-парады, в ходе которых все желающие смогут встать вдоль улиц с портретами своих родственников. Таким образом, действие будет происходить в статике, подчеркнул Дрозденко.

Напомним, что статус городов воинской славы в Ленобласти носят Гатчина, Выборг, Луга и Тихвин.

Ранее мы сообщили о том, что сопровождающие ветеранов получат бесплатный проезд на электричках на майских праздниках в Ленобласти.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)