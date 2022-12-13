Сопровождающие ветеранов получат бесплатный проезд на электричках на майских праздниках в Ленобласти

Для самих инвалидов или участников Великой Отечественной войны по-прежнему будет действовать аналогичная мера поддержки.

В период с 3 по 12 мая для ветеранов и их сопровождающих в Ленобласти будет введён бесплатный проезд. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

По данным главы регионального транспортного комитета Михаила Присяжнюка, для ветеранов и приравненных к ним лиц проезд в Ленобласти в любом случае осуществляется бесплатно. На время майских праздников льготным предложением могут воспользоваться и их спутники, например, чтобы посетить памятные места.

Также в ведомстве подчеркнули, что мера поддержки распространяется на не более чем на одного сопровождающего инвалида или участника Великой Отечественной войны.

Ранее мы сообщили о том, что спрос на аренду дач в Ленобласти вырос на 18%.

Фото: Правительство Ленобласти