Спрос на аренду дач в Ленобласти вырос на 18%

Аналогичный показатель на территории Петербурга за март увеличился на 25%.

За март 2023 года спрос на аренду дач в 47-ом регионе подрос на 18% по сравнению с прошлогодними цифрами. Аналогичный показатель на территории Петербурга увеличился на 25%. Об этом пишут "Ведомости.Санкт-Петербург" со ссылкой на данные аналитиков сервиса "Авито недвижимость".

Кроме того, эксперты отмечают, что по сравнению с началом весны 2022-ого увеличилось и предложение объектов для аренды. Рост составил на 10% в городе и на 22% в Ленобласти. Средняя стоимость аренды дачной недвижимости в Петербурге начинается от 90 тыс. рублей (на 10% ниже прошлогодних ставок), а в Ленобласти – с 65 тыс. рублей, что на 7% меньше, чем годом ранее.



По мнению аналитиков, увеличение количества лотов и снижение цен в двух регионах объясняется выходом новых предложений на рынок и отъездом граждан за рубеж. В пользу этой теории говорит и аналогичная ситуация в многоквартирных домах. Арендные ставки на по сравнению с прошлой весной.

Ранее мы сообщили о том, что с начала года в Госэконадзор Ленобласти поступило более 1 тыс. обращений от жителей региона.

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