С начала года в Госэконадзор Ленобласти поступило более 1 тыс. обращений от жителей региона

С января по март ведомство провело 173 проверки соблюдения природоохранного законодательства.

С начала 2023 года в Госэконадзор 47-ого региона поступило более 1 тыс. обращений, одна половина их которых была официальной, а другая поступила от жителей через "зелёную линию". Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

В период с января по март ведомством были проведены 173 проверки соблюдения природоохранного законодательства, о нарушениях которого сообщали жители Ленобласти. По результатам данных мероприятий экологи возбудили 223 административных дела и вынесли 173 постановления на штрафы общей суммой в 4,1 млн рублей. С нарушителей в пользу региональной экологии уже взыскано 2,7 млн рублей.

Кроме того, по словам и.о. главы Госкэонадзора Рамила Агаева, ведомство выдало 283 предостережений для профилактики различных нарушений.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти рассказали о планах по реставрации памятников на 2023 год.

Фото: Правительство Ленобласти