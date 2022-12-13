В Ленобласти рассказали о планах по реставрации памятников на 2023 год

Всего на проведение мероприятий будет выделено около 340 млн рублей.

В 2023 году Ленобласть выделит примерно 340 млн рублей на проведение ремонта и восстановления памятников. Об этом рассказал заместитель председателя правительства Ленинградской области — председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.

Часть работ пройдёт в Выборге: там планируется восстановление ворот Аннинских укреплений и кордегардии. В Ивангороде восстановят исторический облик фасадов особняка Пантелеева, в котором расположен музей художника Ивана Билибина. Такие же работы предстоят специалистам в часовне над могилой графа Павла Шувалова в Вартемягах. Кроме того, на улице Жука в Шлиссельбурге пройдёт ремонт фасадов, кровли и внутренних помещений.

Также комплекс противоаварийных работ затронет церковь Рождества Пресвятой Богородицы в деревне Гимрека. В сфере культуры появятся и новые проекты, в частности, необходимо будет подготовить рабочую документацию для первого Староладожского шлюза в Шлиссельбурге и двух объектов в усадьбе Николая Рериха в Изваре.

Ранее мы сообщили о том, что в Левашово восстановят дачу, где отдыхал Маяковский.

Фото: Правительство Ленобласти