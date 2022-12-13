В Левашово восстановят дачу, где отдыхал Маяковский

В Левашово восстановят историческую дачу начала XX века. Здесь любил отдыхать поэт Владимир Маяковский. В этом доме он написал революционную пьесу "Мистерия-буфф". Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

Двухэтажное здание превратилось в развалины. Объект с 2020 года принадлежит Всероссийскому обществу охраны памятников. Именно эта организация и занялась реставрацией дачи. Сейчас аварийность здания составляет 75 процентов.

Специалисты уже провели обследование на территории здания. Они выполнили трёхмерное лазерное сканирование, микологическое исследование древесины и изучили фундамент.

Новые архитектурные элементы дома сделают из древесины хвойных пород.

Все работы согласовали с комитетом по охране памятников. Сейчас специалисты как раз приступают к первому этапу реставрации.

После сдачи ремонта здесь откроется волонтерский центр ВООПиК, рабочее название объекта — "Маяк". Проект запустят в 2024 году.

Ранее на Piter.tv: в Ломоносовском районе Ленобласти начался основной этап восстановления дома, поврежденного во время взрыва газа.

Фото: Piter.tv