В Ломоносовском районе Ленобласти начался основной этап восстановления дома, поврежденного во время взрыва газа

Средства на работы выделили губернатор региона Александр Дрозденко.

В Ломоносовском районе стартовал основной этап восстановления дома в Русско-Высоцком, где произошел взрыв бытового газа. Об этом заявил глава администрации Ломоносовского района Алексей Кондрашов.

Средства на ремонт здания выделил глава региона Александр Дрозденко. К основному этапу работ готовились с июня 2022 года. Специалисты обследовали участок, демонтировали разрушенные конструкции, укрепили стены.

По словам Кондрашова, все работы будут проходить под контролем администрации Ленобласти.

Ранее на Piter.tv: днем 17 апреля пройдет прямая линия с Дрозденко.

Фото: ВКонтакте / Алексей Кандрашов