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В Ломоносовском районе Ленобласти начался основной этап восстановления дома, поврежденного во время взрыва газа
Сегодня, 12:51
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В Ломоносовском районе Ленобласти начался основной этап восстановления дома, поврежденного во время взрыва газа

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Средства на работы выделили губернатор региона Александр Дрозденко.

В Ломоносовском районе стартовал основной этап восстановления дома в Русско-Высоцком, где произошел взрыв бытового газа. Об этом заявил глава администрации Ломоносовского района Алексей Кондрашов.

Средства на ремонт здания выделил глава региона Александр Дрозденко. К основному этапу работ готовились с июня 2022 года. Специалисты обследовали участок, демонтировали разрушенные конструкции, укрепили стены. 

По словам Кондрашова, все работы будут проходить под контролем администрации Ленобласти.

Ранее на Piter.tv: днем 17 апреля пройдет прямая линия с Дрозденко.

Фото: ВКонтакте / Алексей Кандрашов

Теги: взрыв бытового газа, дрозденко, ленобласть, русско-высоцкое
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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