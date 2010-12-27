Крупный петербургский подрядчик ЗАО "Проектное агентство" признан банкротом

Компания работала на объектах "Водоканала" и стадионе на Крестовском.

Арбитражный суд признал банкротом ЗАО "Проектное агентство", которое работало на объектах петербургского "Водоканала" и стадионе на Крестовском острове. Об этом 8 июля сообщила "Фонтанка.ру".

Компании подали иск АО "Аэропорт Пулково", ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", ООО "Ларссен сервис", ООО "Стис", ООО "Стройтайм" и производственно-строительная фирма "КОРТ".

Компания "Проектное агентство существует с 2003 года. Финансовые трудности возникли из-за выдачи ссуд субподрядчикам строительства стадиона.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что в Петербурге могут закрыться 200 автостоянок.

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