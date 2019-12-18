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Петербургскому оборонному заводу угрожает банкротство
Сегодня, 10:18
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nastya960

Петербургскому оборонному заводу угрожает банкротство

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Иск подало АО "КСМ Северо-Запад".

Петербургское АО "КСМ Северо-Запад" подало судебный иск на Петербургский оборонный завод за неуплату выполненных работ. Об этом сообщил РБК.

Акционерное общество занимается обработкой металлических изделий и для оборонного завода выполнило работы на 4,3 миллиона рублей. Однако, оборонный завод не имеет возможности заплатить из-за финансовых трудностей. При этом на оборонном заводе сообщают, что контракты из-за многочисленных нарушений с АО "КСМ Северо-Запад"  расторгнуты.

Петербургский оборонный завод при этом планирует расплатиться со всеми долгами.  

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Фото: Piter.TV

Теги: банкротсво, завод
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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