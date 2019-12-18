Петербургскому оборонному заводу угрожает банкротство

Иск подало АО "КСМ Северо-Запад".

Петербургское АО "КСМ Северо-Запад" подало судебный иск на Петербургский оборонный завод за неуплату выполненных работ. Об этом сообщил РБК.

Акционерное общество занимается обработкой металлических изделий и для оборонного завода выполнило работы на 4,3 миллиона рублей. Однако, оборонный завод не имеет возможности заплатить из-за финансовых трудностей. При этом на оборонном заводе сообщают, что контракты из-за многочисленных нарушений с АО "КСМ Северо-Запад" расторгнуты.

Петербургский оборонный завод при этом планирует расплатиться со всеми долгами.

В России выявлен рост числа банкротств граждан.

Фото: Piter.TV