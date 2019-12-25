На телеканале "Россия 1" состоится премьера фильма "Перевод с немецкого

По сюжету, действия в фильме происходят в преддверии Великой Отечественной войны. Фильм снят по мотивам одноимённого произведения Марины Постниковой.

Сегодня, 6 мая, в 21:20, на телеканале "Россия" состоится премьера фильма "Перевод с немецкого".

По сюжету, действия в фильме происходят в преддверии Великой Отечественной войны. Жена высокопоставленного человека, главного инженера наркомата электропромышленности СССР Григория Воскресенского и дочь врага народа Ирина в МГУ преподает немецкий язык. К ней за помощью обращается майор НКВД Павел Нечай (Павел Трубинер). Он просит Ирину найти редкую немецкую книгу, которую используют в Германии для вражеских шифровок.

В городе действует диверсионная группировка, и Ирина вместе с мужем и другом детства оказываются втянуты в шпионскую историю. Все они находятся в поле зрения НКВД. Война врывается в жизнь героев и срывает все маски.

Фильм снят по мотивам одноимённого произведения Марины Постниковой. Главные роли в фильме сыграли Мария Машкова, Павел Трубинер, Антон Феоктистов, Александр Макогон, Мария Малиновская, Михаил Горевой, Алексей Матошин.

Первый канал покажет продолжение сериала "Диверсант" 9 мая.

Фото: Россия 1