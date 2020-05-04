Первый канал покажет продолжение сериала "Диверсант" 9 мая

Предыдущие части были представлены в 2004 и 2007 году.

Первый канал в День Победы покажет продолжение популярного сериала "Диверсант".

Картина из четырех серий "Диверсант. Крым" является прямым продолжением фильмов "Диверсант" (2004) и "Диверсант. Конец войны" (2007). По сюжету новой части, действия происходят в Крыму в июле 1942 года. Главным героям Алексею Бобрикову (Кирилл Плетнев) и Леониду Филатову (Алексей Бардуков) нужно ликвидировать попавшего в плен капитана 1-го ранга. Он может быть причастен к сдаче главных рубежей обороны Севастополя. В итоге сами разведчики также оказываются ы плену у немцев.

При этом актеры Плетнев и Бардуков не хотели сниматься в продолжении. Однако, их смогли уговорить.

Сериал "Проект „Анна Николаевна"" продлили на второй сезон.

Видео: Youtube/Первый канал