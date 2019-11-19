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Сериал "Проект „Анна Николаевна“" продлили на второй сезон

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Над вторым сезоном будет работать сценарист Дмитрий Лемешев.

Сериал "Проект "Анна Николаевна"" Максима Пежемского решили продлить на второй сезон. Первый сезон был представлен онлайн-сервисе КиноПоиск HD.

Над вторым сезоном будет работать сценарист Дмитрий Лемешев. В первом сезоне героиня женщина-андроид работает в одном из отделений полиции, во втором сезоне она переедет из провинции в Москву.

Серил должен выйти уже в следующем году. "Проект "Анна Николаевна"" на данный момент входит в топ-3 самых популярных премьер 2020 года. Главные роли сыграли Зоя Бербер, Антон Филипенко, Сергей Гармаш, Кузьма Сапрыкин.

СМИ узнали о начавшейся работе над фильмом "Иллюзия обмана 3".

Видео: YouTube/ iVideos

Теги: второй сезон, сериалд
Категории: Лента новостей,

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