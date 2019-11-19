Сериал "Проект „Анна Николаевна“" продлили на второй сезон

Над вторым сезоном будет работать сценарист Дмитрий Лемешев.

Сериал "Проект "Анна Николаевна"" Максима Пежемского решили продлить на второй сезон. Первый сезон был представлен онлайн-сервисе КиноПоиск HD.

Над вторым сезоном будет работать сценарист Дмитрий Лемешев. В первом сезоне героиня женщина-андроид работает в одном из отделений полиции, во втором сезоне она переедет из провинции в Москву.

Серил должен выйти уже в следующем году. "Проект "Анна Николаевна"" на данный момент входит в топ-3 самых популярных премьер 2020 года. Главные роли сыграли Зоя Бербер, Антон Филипенко, Сергей Гармаш, Кузьма Сапрыкин.

СМИ узнали о начавшейся работе над фильмом "Иллюзия обмана 3".

Видео: YouTube/ iVideos