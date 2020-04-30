СМИ узнали о начавшейся работе над фильмом "Иллюзия обмана 3"

По данным издания, сценарий пишет номинант на премию "Оскар" за работу в драме "Афера по-американски" Эрик Уоррен Сингер.

СМИ узнали, что кинокомпания Lionsgate работает над третьей частью детективного триллера "Иллюзия обмана". Об этом сообщило издание THR.

По данным издания, сценарий пишет номинант на премию "Оскар" за работу в драме "Афера по-американски" Эрик Уоррен Сингер. Президент кинокомпании Lionsgate Натан Кахане рассказал, что новая история выведет Всадников на новый уровень.

Продюсеры: Бобби Коуэн (занимался первыми двумя частями) и Алекс Куртцман. Актерский состав пока не известен, но с артистами из первых двух частей уже ведутся переговоры.

В "Иллюзии обмана" рассказывается о группе фокусников (Всадники), которые с помощью гениальных трюков устраивает масштабные ограбления.

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Видео: YouTube/ Трейлеры к фильмам