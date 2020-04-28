В сети состоялась премьера российского сериала о неизвестном вирусе

Жители Крыма, где велись съемки, считают сериал пророческим и очень интересуются финалом. Сериал показывают на платных сервисах.

За полгода до начала эпидемии коронавируса в Крыму велись съемки сериала про неизвестную болезнь "Закрытый сезон". Об этом сообщил "КП – Крым".

Сегодня, 28 апреля, в сети на платных сервисах проходит премьера этого "пророческого" проекта. Затем "Закрытый сезон" обещают показать на канале "Россия 1". Режиссером проекта выступила Дарья Полторацкая, создатель фильмов "Расплата" и "Отчаянные. В сериале сыграли Дарья Урсуляк, Кирилл Гребенщиков и Нелли Уварова. Последней ради роли пришлось сбрить волосы.

По сюжету, в поселке Курортное у подножия Кара-Дага начинают гибнуть люди, тела умерших при этом пахнут фиалками. В Крым приезжает эпидемиолог из Москвы.

Режиссер отметила, что она снимала не "страшилку", а историю о том, что в любых испытаниях и при любом разгуле стихии, к которой относятся и вирусы, надо оставаться человеком. Однако, местные жители считают сериал пророческим и очень интересуются финалом.

На YouTube представили русский трейлер сериала "Великая".

Видео: more.tv