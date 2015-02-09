Эксперты рассказали, как "пенсионерская схема" мошенничества отравляет рынок российской недвижимости

Адвокат Денис Фролов поясняет, что сделки с лицами старшего поколения, особенно старше 50 лет, теперь требуют особого внимания.

Первой жертвой "пенсионерской" мошеннической схемы с недвижимостью весной 2024 года стала известная певица Лариса Долина. Преступники, маскируясь под сотрудников правоохранительных органов, вынудили женщину срочно продать собственную квартиру якобы для спасения активов. Несмотря на рыночную цену в 195 млн рублей, жилье было продано злоумышленниками за 112 млн рублей. Впоследствии новая попытка вселения в жилище обманутой певицы вызвала обращение в правоохранительные органы, и суд постановил оставить жилплощадь за первоначальной владелицей. Подобные случаи приобрели широкую известность на рынке недвижимости, пишет spb.aif.ru.

Адвокат Денис Фролов поясняет, что сделки с лицами старшего поколения, особенно старше 50 лет, теперь требуют особого внимания: заключение сделки сопровождается обязательным предъявлением справки из психоневрологического диспансера, нотариальным удостоверением и возможным участием членов семьи продавца. Специалист рекомендует снимать на видеокамеру все переговоры и процесс подписания документов.

Фролов подчёркивает важность проверки сведений о продавце и объекте недвижимости. Необходимо убедиться, что паспортные данные совпадают с информацией Росреестра, проверить наличие брачного согласия супруга, изучить историю переходов права собственности и внимательно изучать договоры, заключаемые по доверенности. Перед оформлением договора юрист настоятельно советует заказать свежий отчет из Единого государственного реестра недвижимости и провести анализ истории владения квартирой.

Специалист по недвижимости Србуи Манджиева обращает внимание на необходимость проверки наличия судебных исков, касающихся объекта, и уточнять информацию о зарегистрированных лицах в квартире. Хотя законом подобное требование не предусмотрено, привлечение нотариуса и страховка титула собственности дополнительно снижают возможные риски.

Учитывая частоту подобных преступлений, депутаты Госдумы предложили ввести законопроект, предусматривающий семидневный "период охлаждения" для продавцов недвижимости, позволяя отказаться от сделки, если она была проведена под давлением преступников. Дополнительно рассматривается использование счетов-эскроу при операциях с единственной недвижимостью гражданина, гарантирующее сохранность денег покупателей до полного исполнения сторонами договоренностей. Эта схема сначала будет опробована в отдельных субъектах федерации, а затем распространится на всю страну.

Фото: Piter.TV