"Пассажиравтотранс" закупит для Петербурга 10 новых электробусов на 225,6 миллионов рублей

Однако, данную сумму уменьшат на 5%.

Во вторник, 23 октября, стало известно, что СПб ГУП "Пассажиравтотранс" закупит для города 10 новеньких электробусов марки Vоlgabus. Об этом сообщили в прес-службе компании.

Осуществлением контракта займется ООО "Бакулин Моторс Групп". Этот подрядчик оказался единственным участником аукциона.

По контракту, общая стоимось замысла выходит в 225,6 миллионов рублей. Однако, сумма будет снижена на 5%.

Отметиим, что "Пассажиравтотранс" на данный момент единственный петербургский перевозчик, который решил закупить автобусы с электрическим двигателем.

Известно, что новенькие Электрбусы будут курсировать по маршруту № 128, который идет от Наличной улицы до Аптекарской набережной.

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Фото:"Пассажиравтотранс"