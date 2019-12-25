"Пассажиравтотранс" увеличит зарплату водителей автобусов на 3%

Повышение ожидается 1 апреля.

С 1 апреля "Пассажиравтотранс" дополнительно увеличит зарплату водителей автобусов на 3%. Эта мера вводится для повышения значимости профессии, а также для привлечения в штат новых сотрудников. С 1 января предприятие уже провело ежегодную индексацию зарплаты персонала на 4%. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по транспорту.

Ведущее транспортное предприятие Петербурга также обеспечивает широкий спектр соцгарантий для работников, в числе которых летний отдых для детей на льготных условиях, повышение квалификации, возможности для карьерного роста.

Водители автобусов не только перевозят пассажиров по городским и пригородным маршрутам, но и обслуживают культурные и спортивные мероприятия.

Ранее стало известно, что "Пассажиравтотранс" закупит 48 автобусов на природном газе.

Фото: Telegram / Начальник транспортного цеха