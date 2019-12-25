"Пассажиравтотранс" закупит 48 автобусов на природном газе

За последние три года предприятие направило на маршруты более 400 новых автобусов.

В пятницу, 4 марта, в пресс-службе "Пассажиравтотранса" сообщили, что компания заключила договор на поставку автобусов на компримированном природном газе по итогам прошедшего в феврале аукциона.

До 1 сентября в город поступят 48 автобусов Volgabus 5270G4, рассчитанных на перевозку 103 пассажиров, на метане. Автобусы будут отвечать современным требованиям: низкий пол, доступность бля маломобильных граждан и прочее.

Отмечается, что за последние три года "Пассажиравтотранс" направил на маршруты более 400 новых автобусов.

Смольный опубликовал график работы общественного транспорта в праздничные дни.

Фото: Пассажиравтотранс / телеграм