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Смольный опубликовал график работы общественного транспорта в праздничные дни
Сегодня, 11:34
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Смольный опубликовал график работы общественного транспорта в праздничные дни

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Наземный транспорт и метрополитен будет работать по графику выходных дней 6, 7 и 8 марта.

В пятницу, 4 марта, в пресс-службе комитета по транспорту опубликовали график работы общественного транспорта в праздничные дни.

Так, наземный транспорт будет работать по графику будних дней 4 и 5 марта, по графику выходных дней – 6, 7 и 8 марта. То же самое коснется метрополитена.

Пригородные поезда будут работать по графику четверга 4 марта, по графику пятницы – 5 марта, по графику субботы – 6 и 7 марта, а по графику воскресенья – 8 марта.

Подробная информация представлена на сайте АО "СЗППК".

Фото: Piter.tv

Теги: праздничные дни, работа общественного транспорта
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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