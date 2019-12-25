В Петербурге "Пассажиравтотранс" увеличит количество автобусов на востребованных маршрутах

В настоящее время количество пассажиров городских автобусов снизилось на треть по сравнению с прошлым годом.

В Петербурге намерены увеличить количество автобусов на востребованных маршрутах. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП "Пассажиравтотранс".

Количество общественного транспорта увеличилось на одном из наиболее популярных в Петербурге автобусных маршрутов — №54 "Малая Балканская улица – Кирочная улица". Уточняется, что три дополнительных автобуса должны обеспечить регулярность движения транспорта и сократить его ожидание.

Эксперты заявили, что несмотря на снижение пассажиропотока в Петербурге, наблюдается востребованность маршрута №54.

Ранее мы сообщали о том, что небольшой морозец и слабый снег ожидаются в Петербурге 14 декабря.

Фото: Piter.TV