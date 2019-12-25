В Петербурге "Пассажиравтотранс" увеличит количество автобусов на востребованных маршрутах

В Петербурге намерены увеличить количество автобусов на востребованных маршрутах. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП "Пассажиравтотранс".
Количество общественного транспорта увеличилось на одном из наиболее популярных в Петербурге автобусных маршрутов — №54 "Малая Балканская улица – Кирочная улица". Уточняется, что три дополнительных автобуса должны обеспечить регулярность движения транспорта и сократить его ожидание.
Эксперты заявили, что несмотря на снижение пассажиропотока в Петербурге, наблюдается востребованность маршрута №54.
Ранее мы сообщали о том, что небольшой морозец и слабый снег ожидаются в Петербурге 14 декабря.
Фото: Piter.TV
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