Небольшой морозец и слабый снег ожидаются в Петербурге 14 декабря

Температура воздуха составит -1…-3 градуса.

В понедельник, 14 декабря, на погоду в Петербурге окажет влияние малоактивный атмосферный фронт. Его стараниями в городе будет облачно, местами пройдет небольшой снег. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По прогнозам синоптика, сегодня температурный фон окажется в зоне слабых морозов. Столбики термометров в городе покажут -1…-3 градуса, в Ленобласти -1…-6 градусов. Ветер будет дуть с востока со скоростью 2-7 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 765 мм рт. ст., что выше нормы.

Ранее мы писали, что 64 пункта вакцинации от коронавируса откроют в Петербурге.

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