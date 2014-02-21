"Пассажиравтотранс" расторг контракт с "Геоизолом" из-за затянувшегося строительства на Ржевке

Строительство автобусного парка в Петербурге застопорилось подрядчика признали нарушителем.

ГУП "Пассажиравтотранс" в одностороннем порядке расторг государственный контракт с компанией "Геоизол" на строительство нового автобусного парка в производственной зоне "Ржевка". Как сообщает "Деловой Петербург", решение принято из-за систематического нарушения сроков и значительных отставаний от графика.

Контракт был заключен 11 сентября 2023 года. Согласно условиям, подрядчик должен был спроектировать и построить автобусный парк к 7 декабря 2026 года. Однако, как отмечается в документах, просрочки по ряду позиций превысили 600 дней.

"ООО "Геоизол" выполняет работу настолько медленно, что окончание выполнения работ в установленный контрактом срок стало явно невозможным", — говорится в официальном уведомлении заказчика.

Например, по проекту конструктивных и объемно-планировочных решений для площадки хранения линейного подвижного состава с навесами отставание составило 692 дня. Кроме срыва сроков, контролирующие органы зафиксировали на площадке многочисленные нарушения: отсутствие охраны, небезопасные проходы, неправильное складирование материалов, подтопление инженерных колодцев, а также отсутствие ответственных за пожарную и электробезопасность.

Фото: freepik