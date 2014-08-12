В Петербурге запустили чат-бот для вызова врача на дом через мессенджер Max

Петербуржцы смогут вызвать врача без звонков с помощью нового чат-бота.

В Петербурге внедрили чат-бот "spb_122_bot" для оформления вызова врача на дом. Найти его можно в мессенджере Max через поиск по названию или по номеру +7 (931) 32-61-122.

С помощью сервиса пациенты могут оформить заявку на визит врача без звонка по номеру "122". Также через чат-бот можно отслеживать статус обращения и получать уведомления о его обработке.

В администрации подчеркнули, что новая функция не заменяет существующие способы связи с медицинскими учреждениями. Вызов врача по телефону "122" и через портал "Госуслуги" остаётся доступным.

Фото: unsplash (Paul Hanaoka)