"Пассажиравтотранс" поблагодарил петербуржцев, выталкивавших автобусы из снега

В компании высказались по поводу помощи петербуржцев, ринувшихся спасать буксирующий транспорт.

ГУП "Пассажиравтотранс" поблагодарил петербуржцев, которые помогали вечером 17 января выталкивать застрявших в снежных массах автобусы и троллейбусы. Известно о двух случаях, когда пассажиры были вынуждены выйти из салона, чтобы транспорт перестал буксировать на дороге.

В сложной ситуации жители вновь продемонстрировали готовность помочь и неравнодушие. "Пассажиравтотранс" благодарит пассажиров и прохожих за помощь, оказанную городскому автобусному транспорту прокомментировали ситуацию в компании

В пресс-службе организации добавили, что на маршруты в четверг вышло более 1,5 тысячи транспортных общественных средств. Помощь в передвижении оказывали не только обычные жители города, но и дежурные автомобили технической помощи.

Фото и видео: Piter.tv