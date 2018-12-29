На Ушинского и Черкасова пассажиры толкали буксирующие автобусы

Снегопад заставил пассажиров выйти из салона и помогать застрявшему общественному транспорту.

В Калининском районе Петербурга местные жители объединили свои силы, чтобы помочь общественному транспорту выбраться из снежно-ледяного плана. Большое количество автобусов и троллейбусов отказалось передвигаться по неочищенным дорогам. В результате на перекрестке между Черкасова и Киришской возник транспортный коллапс. Об инциденте сообщили очевидцы через социальные сети.

Также стоит отметить, что видео с тем, как пассажиры помогают застрявшему автобусу выбраться с проспекта Ушинского появилось в Интернете. На пересечении с проспектом Просвещения люди пытались вытолкать на дорогу буксующий рейсовый транспорт.

Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб