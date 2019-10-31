"Пассажиравтотранс" может стать АО к 2025 году

Компания ранее была подведомственной смольнинскому комитету по транспорту.

В 2025 году ГУП "Пассажиравтотранс" может сменить статус на акционерное общество. Об этом в интервью "Фонтанке.ру" рассказал вице-губернатор Петербурга Эдуард Батанов. Он уточнил, что предприятие "должно быть в рынке" в этом сроку.

Батанов также добавил, что несмотря на поменявшийся пассажиропоток из-за предстоящей транспортной реформы в Петербурге, доля "Пассажиравтотранс" не должна превышать 40% на рынке перевозок.

Ранее мы сообщали о том, что в Купчино маршрутка оставила автобус без "лица".

Видео: Пассажиравтотранс / "ВКонтакте", Piter.tv